Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин раскритиковал коммунальщиков за уборку снега

В прошедшее воскресенье задействовали порядка 30 единиц снегоуборочной техники. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин в ходе делового понедельника раскритиковал уборку тротуаров, въездов и выездов в Нижнекамске. Он «поставил» коммунальщикам тройку с минусом за очистку дорог.

Начальник Исполкома города Камиль Назмиев отметил, что уборку дорог осложняют автомобили, припаркованные на проезжей части. Он также доложил, что в прошедшее воскресенье задействовали порядка 30 единиц снегоуборочной техники. В понедельник, 19 декабря, снежную массу с дорог убирало более 25 специальных машин.

Рамиль Муллин заявил, что сотрудники физически не успевают очистить тротуары. Он призвал подключиться к уборке снега бюджетников, студентов колледжей и техникумов.

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