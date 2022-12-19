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НовостиОбщество19 декабря 2022 13:32

В ноябре татарстанцы совершили 7 433 сделки по купле-продаже жилья

В большинстве случаев они брали недвижимость в ипотеку
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Число подобных договоров по сравнению с октябрем снизилось.

Число подобных договоров по сравнению с октябрем снизилось.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В минувшем ноябре жители Татарстана совершили 7 433 сделки по купле-продаже жилья. Эта цифра на 19,4% меньше той, что была в октябре (9 239), сообщает управление Росреестра по республике.

Отмечается, что из всех совершенных в ноябре сделок 6 947 были совершены с использованием банковской ипотеки. На Казань из этой цифры приходится 2 478 сделок.

Татарстанцы приобретали не только квартиры и дома, но и земельные участки. Таких сделок за месяц было 6 853.

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