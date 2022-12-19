Прокуратуру Заинска возглавил Сергей Урванцев

Сергей Урванцев имеет почетную грамоту Генпрокурора России и благодарность Президента страны. Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

В понедельник, 19 декабря, прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил нового руководителя Заинской городской прокуратуры. Им стал 46-летний Сергей Урванцев, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

До этого момент Урванцев на протяжении семи лет занимал должность зампрокурора Казани. Он имеет почетную грамоту Генпрокурора России и Благодарность Президента страны.

Отмечается, что Ринат Каримов, ушедший с поста главы прокуратуры Заинска, теперь возглавляет надзорное ведомство в Арском районе.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram