По факту безвестного исчезновения жительницы Казани возбуждено уголовное дело

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Альбины Якубовой, просят сообщить об этом в полицию. Фото: СУ СКР по Татарстану

По факту безвестного исчезновения 45-летней жительницы Казани Альбины Якубовой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что женщина ушла из дома на улице Восстания 21 октября текущего года и пропала. В последний раз ее видели 22 числа в одном из кафе по улице Мавлютова. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

- Гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении женщины, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, - сообщают в СУ СКР по Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram