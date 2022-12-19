Улицу Короленко в Казани частично перекрыли почти на три недели

Ограничение будет действовать вплоть до 5 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 декабря, в Казани частично перекрыли движение по улице Короленко. Речь идет об участке проезжей части и зеленой зоны на разделительной полосе напротив дома №85. Там будут проводиться работы по строительству сетей водоснабжения, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Ограничение будет действовать три недели - вплоть до 5 января. До тех пор местным жителям стоит заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

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