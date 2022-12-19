Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 11:39

Улицу Короленко в Казани частично перекрыли почти на три недели

Там будут строиться сети водоснабжения
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ограничение будет действовать вплоть до 5 января.

Ограничение будет действовать вплоть до 5 января.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 декабря, в Казани частично перекрыли движение по улице Короленко. Речь идет об участке проезжей части и зеленой зоны на разделительной полосе напротив дома №85. Там будут проводиться работы по строительству сетей водоснабжения, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Ограничение будет действовать три недели - вплоть до 5 января. До тех пор местным жителям стоит заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram