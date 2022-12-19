В Чувашии нашли афериста, обманувшего пенсионера под предлогом оказания интим-услуг

Свою вину подозреваемый признал, а причиненный ущерб возместил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в мае в полицию Новочебоксарска поступили два практически одинаковых заявления о мошенничестве. Мужчины в возрасте 34 и 73 лет сообщили, что неизвестный обманул их под предлогом оказания интим-услуг.

Объявления об оказании интим-услуг потерпевшие нашли в интернете. После оплаты с каждым из них связался «администратор», который заявил, что деньги не поступили и потребовал перевести их еще раз. Получив желаемую сумму, злоумышленник исчез.

Найти подозреваемого удалось лишь к декабрю. Им оказался 26-летний ранее судимый представитель кочевого народа. Свою вину он признал, ущерб потерпевшим возместил. Однако это не освобождает его от уголовной ответственности.

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