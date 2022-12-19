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НовостиОбщество19 декабря 2022 7:16

Жители Куюков просят присвоить их деревне статус города

В противном случае населенный пункт лишится возможностей для дальнейшего развития, считают они
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Куюки могли бы стать городом-спутников Казани, уверены люди.

Куюки могли бы стать городом-спутников Казани, уверены люди.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители деревни Куюки, что в Пестречинском районе Татарстана, хотят, чтобы их населенный пункт получил статус города. Об этом они попросили во время встречи с представителями Института пространственного планирования республики.

По словам людей, без статуса города и собственной администрации деревня лишается возможности дальнейшего развития. А ведь она могла бы стать городом-спутников Казани, считают они.

Пока жителям Куюков предложили обозначить слабые и сильные стороны деревни и ее жилых комплексов, сообщает «Бизнес Онлайн».

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