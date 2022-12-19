Жители Куюков просят присвоить их деревне статус города

Куюки могли бы стать городом-спутников Казани, уверены люди.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители деревни Куюки, что в Пестречинском районе Татарстана, хотят, чтобы их населенный пункт получил статус города. Об этом они попросили во время встречи с представителями Института пространственного планирования республики.
По словам людей, без статуса города и собственной администрации деревня лишается возможности дальнейшего развития. А ведь она могла бы стать городом-спутников Казани, считают они.
Пока жителям Куюков предложили обозначить слабые и сильные стороны деревни и ее жилых комплексов, сообщает «Бизнес Онлайн».
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