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НовостиОбщество19 декабря 2022 5:57

Путин присвоил уроженцу Апастовского района звание генерал-майора

Речь идет о Рамиле Ибатуллине - командире 90-й гвардейской танковой дивизии
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин присвоил уроженцу села Багишево Апастовского района Рамилю Ибатуллину звание генерал-майора. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ибатуллин - командир 90-й гвардейской танковой дивизии, которая участвует в спецоперации. Он награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова и рядом ведомственных наград, сообщает «Апастово-информ».

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