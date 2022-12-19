Путин присвоил уроженцу Апастовского района звание генерал-майора

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин присвоил уроженцу села Багишево Апастовского района Рамилю Ибатуллину звание генерал-майора. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ибатуллин - командир 90-й гвардейской танковой дивизии, которая участвует в спецоперации. Он награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова и рядом ведомственных наград, сообщает «Апастово-информ».

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