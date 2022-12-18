19-летний парень из Набережных Челнов лишился более 100 тысяч рублей пытаясь заказать проститутку

Как только молодой человек перечислили деньги, на его звонки перестали отвечать. Фото: Александр ГЛУЗ

В свой выходной день 19-летний житель Набережных Челнов решил отдохнуть «по-взрослому» - заказать для себя проститутку. Нашел где-то соответствующий номер телефона и позвонил. Вроде обо всем договорились, но тут с молодого человека потребовали сделать предоплату, внести определенную сумму за срочность – там, видимо, тоже был выходной, оплатить страховку и еще кое-какие услуги. Такой длинный список и внушительная сумма почему-то не насторожила молодого человека. Он в итоге перечислили неизвестным более 100 тысяч рублей, сообщил КП-Казань собственный источник в правоохранительных органах.

То, что его обманули, парень понял, когда к нему так не приехала проститутка. Да и телефон, по которому он звонил, в итоге перестал отвечать. Пришлось идти в полицию. Там приняли его заявление и возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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