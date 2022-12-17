За минувшие сутки в Татарстане выявили 112 случаев COVID-19

В то же время госпитализация потребовалась 28 зараженному. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 112 новых случаев COVID-19, госпитализировали 28 зараженного и выписали 117 переболевших вирусом человека. Такие цифры в субботу, 17 декабря, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 192 068 человек, 188 983 из которых выздоровели, а 2 008 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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