У будущей Соборной мечети Казани не будет автомобильной развязки

Около Соборной мечети для водителей предусмотрят подземную парковку вместимостью 700 мест. Фото: Иван МАКЕЕВ

Возле Соборной мечети Казани не будут многоуровневой дорожной развязки. Причиной стало недопустимость подземного и надземного строительства.

Подземная развязка оказалась невозможной из-за метро и грунтовых вод, а надземная - из-за ухудшения вида на Казанский кремль. Однако для водителей предусмотрят подземную парковку вместимостью 700 мест. В этот план строительства архитекторы будут вносить свои коррективы, чтобы не возникали проблемы на въездах и выездах, сообщает "Бизнес Онлайн".

Отметим, изначально дорожную развязку планировали построить на перекрестке улиц Декабристов, Комсомольская и Сибгата Хакима.

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