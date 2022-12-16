Глава Минфина России Антон Силуанов высоко оценил темпы развития экономики в Татарстане

По словам Антона Силуанова, Татарстан находится в топ-3 по социально-экономическому положению, инвестиционному климату и качеству жизни по регионам России. Фото: tatarstan.ru

Министр финансов России Антон Силуанов дал положительную оценку темпу социально-экономического развития в Татарстане. Об этом он сообщил на совместной коллегии Минфина республики, Управления ФНС по региону и УФК по Татарстану.

По словам Силуанова, республика находится в топ-3 по социально-экономическому положению, инвестиционному климату и качеству жизни по регионам России. Это достижение является результатом применения современных практик управления, которые используются в Татарстане.

В свою очередь, глава республики Рустам Минниханов, поблагодарил федеральный центр за оказанную поддержку. Он отметил, что в Татарстане реализуются все намеченные плане, несмотря на все сложности.

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