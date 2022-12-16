В Марий Эл водитель иномарки решил обогнать грузовик с бревнами и погиб

По предварительным данным, мужчина за рулем Toyota не справился с управлением. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В четверг, 15 декабря, на 32 километре автодороги «Елеево – Мари-Турек – Лопово» в Мари-Турекском районе произошло смертельное ДТП. Около 16:40 там столкнулись автомобили Toyota и «КамАЗ».

По предварительным данным, водитель иномарки решил обогнать грузовик, но в какой-то момент не справился с управлением и врезался в его прицеп, груженный бревнами. От полученных в результате этого травм мужчина скончался на месте.

- Подробности произошедшего устанавливаются, - сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

Легковушка врезалась в прицеп большегруза. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

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