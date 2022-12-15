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НовостиОбщество15 декабря 2022 16:29

Для Йошкар-Олы закупят 50 новых автобусов и 5 троллейбусов

Они должны выйти на городские маршруты в 2023 году
Рината СТРЕБКОВА
Троллейбусы будут оборудованы автономным ходом.

Троллейбусы будут оборудованы автономным ходом.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Йошкар-Оле планируют частично обновить общественный транспорт. Об этом рассказал глава Марий Эл Юрий Зайцев, отвечая на вопросы жителей республики в прямом эфире, трансляция которого велась в пабликах Правительства Республики Марий Эл и Центра управления регионом.

Зайцев признал, что проблемы с общественным транспортом в республиканской столице действительно есть. При этом, подвижной состав решено обновлять. Так, в 2023 году для города закупят 50 новых автобусов и 5 троллейбусов с автономным ходом.