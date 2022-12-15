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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 12:36

В Татарстане на месте сгоревшего дома, бани и машины нашли тело мужчины

Пожар произошел в садовом обществе
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Пожар произошел утром 15 декабря.

Пожар произошел утром 15 декабря.

Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 15 декабря, в 8.36 в экстренные службы поступил сигнал о пожаре в садовом общество «Прогресс», которое расположено в Елабужском районе, сообщает МЧС Татарстана.

- По прибытии пожарных горел одноэтажный кирпичный дом, баня и автомобиль «Лада Гранта», - отметили в ведомстве.

Огонь бушевал на площади 88 квадратных метров. Он был потушен. В ходе проливки и разбора пострадавших от пламени конструкций пожарные обнаружили на кухне садового дома тело 62-летнего мужчины, предположительно хозяина участка.

Причина возникновения пожара, на котором погиб человек, пока еще устанавливается. Основными версиями являются - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи или неосторожное обращение с огнем. Садовый дом не был ни электрифицирован, ни газифицирован.

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