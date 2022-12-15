20 декабря в Казани во дворе Присутственных мест откроется новогодняя ярмарка

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля установили подсветку и елку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице Татарстана 20 декабря во дворе Присутственных мест Казанского Кремля откроется новогодняя ярмарка. Об этом во время прямого эфира в соцсети сообщила директор Института развития городов республики Наиля Зиннатуллина.

По ее словам, данная территория практически готова к приему посетителей. Так, там установили подсветку и елку. В скором время двор будет полностью оформлен в новогоднем стиле.

Также Зиннатуллина лично приглашает всех жителей во двор Присутсвенных мест, чтобы каждый почувствовал эту праздничную атмосферу.

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