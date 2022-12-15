В Марий Эл ищут 29-летнего Алексея Зверева, который вышел из дома и пропал

Алексей ростом около 180 сантиметров имеет нормальное телосложение и русые волосы. Фото: lizaalert.org

В селе Ежова Медведевского района Марий Эл идут активные поиски 29-летнего Алексея Зверева. Молодой человек вышел из дома в понедельник, 12 декабря, ушел в неизвестном направлении и пропал, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Алексей ростом около 180 сантиметров имеет нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была черная куртка ниже колен, зеленая футболка и черные штаны.

Всех, кто видел Алексея Зверева, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram