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НовостиОбщество15 декабря 2022 13:51

Новорожденного мальчика в Чебоксарах назвали в честь Солнца

Родители выбрали для него старославянское имя
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Ярасвет является производным славянского имени Яросвет.

Ярасвет является производным славянского имени Яросвет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чебоксарах родители решили назвать своего новорожденного малыша необычным именем - Ярасветом. Оно является производным славянского имени Яросвет, что в переводе означает "свет Ярилы - солнца", сообщает пресс-центр администрации Калининского района.

- Имя человеку дается для того, чтобы выделить его в среде других людей. Пусть растет Ярасвет здоровым и счастливым, на радость родителям, - отметили в администрации.

Отметим, в 2022 году в Чебоксарах такого имени больше никому не давали.

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