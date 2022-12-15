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НовостиОбщество15 декабря 2022 7:00

В 2023 году в Набережных Челнах появится 96-метровый мост

Он будет состоять из пяти пролетов и иметь четыре полосы движения
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Работы по возведению путепровода начнутся уже в 2022 году.

Работы по возведению путепровода начнутся уже в 2022 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах в 2023 году появится 96-метровый мост, состоящий из пяти пролетов. Путепровод будет иметь четыре полосы (по две в каждом направлении). Его возведут перед началом работ по продолжению Московского проспекта - одного из главных автомобильных проездов города.

В частно это обсудили 14 декабря мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев и глава Минстроя России Ирек Файзуллин во время встречи в Москве. В общем же их разговор касался вопросов дальнейшего развития строительной отрасли города.

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