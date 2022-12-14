Сотрудников и детей каждое утро осматривают на отсутствие симптомов болезней. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

По последним данным, в Чебоксарах на карантин закрыты 12 классов в пяти школах. Детские сады работают в штатном режиме, сообщила руководитель управления образования города Елена Сахарова.

По ее словам, дети все чаще стали болеть гриппом и ОРВИ. С целью профилактики в учебных учреждениях проводится регулярная дезинфекция, а также усилен контроль за соблюдением теплового режима, а также графиком уборки и проветриванием помещений. Проводится ежедневный осмотр воспитанников и учащихся.

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