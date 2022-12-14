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НовостиОбщество14 декабря 2022 11:09

Профессор КФУ объяснил, почему дикие животные стали чаще появляться в Казани

За последнее время горожане встречали на улицах зайцев, оленей, кабанов, лосей и лисиц
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Дикие животные ищут себе в городе пропитание.

Дикие животные ищут себе в городе пропитание.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казанцы стали чаще встречать диких животных в черте города. За последнее время местные жители видели зайцев, оленей, лисиц, кабанов и лосей. О том, с чем связаны участившиеся случаи визита диких животных, рассказал профессор КФУ Ильгизар Рахимов.

По его мнению, дикие животные захаживали в город всегда - здесь меньше хищников, теплее и нельзя охотиться. В поисках пропитания они выбирают более доступные территории, поэтому так охотно посещают город.

Птицы также стали чаще оставаться на зимовку в городах. Например, в столице Татарстана зимуют порядка тысячи уток-крякв из-за того, что водоемы не замерзают. Такая тенденция наблюдается во многих европейских регионах России, приводит слова профессора пресс-служба вуза.

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