Мэр Набережных Челнов встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным

Встреча состоялась 14 декабря в Москве. Фото: Министерство строительства и ЖКХ России

В среду, 14 декабря, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. В Москве они обсудили вопросы дальнейшего развития строительной отрасли татарстанского автограда и планы города на возведение ряда социально-культурных объектов -

- Есть ряд проектов, где Ирек Энварович нам помог, например, это продолжение Московского проспекта. Благодарю его за поддержку нашего города, - написал в своем telegram-канале Магдеев.

Отметим, что над продолжением Московского проспекта в Набережных Челнах уже работают. Перед началом строительства дороги для горожан возведут мост. Сдать его планируется в 2023 году.

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