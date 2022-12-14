В 2022 году по нацпроекту в Татарстане провели работы на 27 мостах

Так, например, после ремонта в эксплуатацию ввели мост на автомобильной дороге «Аксубаево-Федоровка». Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года в Татарстане провели работы на 27 мостах. Они были организованы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранспорта республики.

На работы было потрачено порядка 1,8 миллиарда рублей. Более 1,5 миллиарда из этой суммы региону направили из федерального бюджета. Оставшиеся средства были взяты из местной казны.

Так, после ремонта в эксплуатацию ввели мост через ручей на автомобильной дороге «Аксубаево-Федоровка», мост через суходол на автодороге «Подъезд к селу Столбище» в Лаишевском районе и мост через реку Шимяковка в Высокогорском районе.

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