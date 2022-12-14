В результате столкновения двух троллейбусов в Казани пострадала пенсионерка

Всего же за сутки в городе зарегистрировали 226 аварий. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 13 декабря, напротив дома №9 по улице Фрунзе в Казани столкнулись два троллейбуса. По предварительным данным, 38-летний водитель одного из них не выбрал безопасную дистанцию и врезался во второй.

В результате аварии пострадала 66-летняя пассажирка троллейбуса-виновника.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 226 ДТП, из них два происшествия с пострадавшими – наезд на пешехода и столкновение автотранспорта. В результате два участника ДТП – пешеход и пассажир – получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.

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