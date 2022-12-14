Бастрыкин вручил медаль подростку из Татарстана, который спас детей из горящего дома

Ринат Халимов является учеником седьмого класса школы села Починок-Кучук Кукморского района. Фото: sledcom.ru

В здании Следственного комитета России состоялась торжественная церемония награждения юных героев Отечества. В ней, среди прочих принял участие семиклассник из Татарстана Ринат Халимов. В июле он спас из горящего дома детей, за что в итоге получил медаль «Доблесть и отвага». Ее подростку вручил лично председатель СК Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, героические поступки детей и подростков - это хорошее начало их жизни. Важно чтить подвиги соотечественников во все периоды истории страны, заметил он.

Отметим, что Ринат Халимов учится в школе села Починок-Кучук Кукморского района. В июле текущего года он, рискуя своей жизнью, спас трех своих сестер из горящего дома в соседнем селе Кня-Баш. В это время его мама работала в огороде. Как оказалось, пожар произошел в котельной.

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