На эскроу-счетах в Татарстане хранятся 77,3 миллиарда рублей покупателей квартир

Соответствующая информация опубликована на сайте Центробанка. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

По данным на начало ноября в Татарстане открыто 16,2 тысячи эскроу-счетов (специальных счетов для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом - Ред.), на которых лежат порядка 77,3 миллиарда рублей покупателей квартир.

В ноябре 2021 года с помощью эскроу-счетов в республике было куплено 13 тысяч квартир на общую сумму 51,3 миллиарда рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Центробанка.

Там же отмечается, что за последний год татарстанцы заключили 276 кредитных договоров с банками на сумму в 290,8 миллиарда рублей. В 2021 году эти цифры были ниже и составляли 170 и 123,3, соответственно.

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