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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 5:37

В результате столкновения автобуса и грузовика в Татарстане пострадал ребенок

По факту ДТП возбуждено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Авария произошла на трассе в Высокогорском районе.

Авария произошла на трассе в Высокогорском районе.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 13 декабря, на трассе в Высокогорском районе столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Подробности ДТП еще устанавливаются, но уже известно, что в результате аварии пострадала 11-летняя девочка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП, - сообщают в СУ СКР по Татарстану.

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