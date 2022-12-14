В результате столкновения автобуса и грузовика в Татарстане пострадал ребенок

Авария произошла на трассе в Высокогорском районе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 13 декабря, на трассе в Высокогорском районе столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Подробности ДТП еще устанавливаются, но уже известно, что в результате аварии пострадала 11-летняя девочка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП, - сообщают в СУ СКР по Татарстану.

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