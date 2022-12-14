С начала 2022 года казанцы подали свыше 186 тысяч заявлений, 77% из которых – по цифровым каналам. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В 2023 году в Казани оцифруют все муниципальные услуги, что позволит сократить срок их оказания. Об этом на совещании по проектному офису сообщил замруководителя Исполкома города Радик Шафигуллин.

По его словам, на данный момент из 98 муниципальных услуг в электронном виде предоставляются 66. Однако ежегодно в ведении муниципалитета появляются новые услуги, которые власти также стараются оперативно оцифровывать.

Электронный формат позволяет людям получать услуги, минуя приемные учреждения. Цифровизация также способствует недопущению ошибок при заполнении и обработке заявлений в ручном режиме.

Отметим, что с начала 2022 года жители столицы Татарстана подали свыше 186 тысяч заявлений, 77% из которых - по цифровым каналам.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram