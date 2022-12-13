На пожаре в Елабуге сотрудники МЧС Татарстана через окно спасли 13-летнего подростка

Причины произошедшего устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

Около 17:04 во вторник, 13 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме №186Б по улице Московская в Елабуге. Горела ванная комната в квартире на первом этаже.

К моменту прибытия на место происшествия пожарных в доме создалось плотное задымление. Едкий дым проникал в соседние квартиры. Сотрудники МЧС Татарстана помогли одной из жильцов, которая не смогла самостоятельно выйти на улицу. После этого они при помощи лестницы через окно спасли 13-летнего мальчика, находившегося на втором этаже.

В 17.25 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Причины произошедшего устанавливаются.

Горела ванная комната в квартире на первом этаже. Фото: МЧС Татарстана

Едкий дым проникал в соседние квартиры. Фото: МЧС Татарстана

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