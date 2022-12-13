Глава Татарстана встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Рустам Минниханов находится в Казахстане с рабочим визитом. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Во вторник, 13 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Это произошло в Астане в рамках рабочего визита руководителя республики.

Минниханов поблагодарил Токаева за готовность оказывать содействие в реализации совместных проектов, которые помогают укреплять деловые отношения между Россией и Казахстаном.

Отметим, что по итогам 2021 года товарооборот между Татарстаном и Казахстаном составил 629 миллионов долларов США. За девять месяцев текущего года был зафиксирован рост в 5,8%.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Татарстана принял участие в церемонии выпуска первой автомобильной шины казахстанского производства. Мероприятие состоялось на предприятии KamaTyresKz в городе Сарань.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram