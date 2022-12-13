Власти Татарстана изменили состав совета по развитию волонтерства

Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Татарстана изменили состав межведомственного совета по развитию добровольчества в республике. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Согласно документу, из совета вывели экс-директора Государственного архива Татарстана Ильдара Шафикова. Следом в состав ввели трех новых представителей: зампредседателя Торгово-промышленной палаты республики Марата Ахматова, замглавы местного Минспорта Ильдара Садриева и нового руководителя Государственного архива региона Бахтияра Фахрутдинова.

Кроме того, были изменены несколько должностей участников совета. Так, Ксения Пиминова стала региональным координатором Татарстанского регионального отделения «Российского движения школьников» и специалистом по работе с молодежью Российского детско-юношеского центра. А Анна Синеглазова назначена руководителем аппарата Общественной палаты республики.

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