Правительство Татарстана одобрило реорганизацию центров занятости населения Казани

После реорганизации численность штата и основные цели центров занятости останутся прежними.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Правительство Татарстана поддержало реорганизацию центров занятости населения Казани. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, теперь районные центры присоединят к единому городскому учреждению. После этого численность штата и основные цели центров занятости останутся прежними.
Все необходимые мероприятие по реорганизации должны быть проведены в течение 90 дней. На передачу имущества центров ГКУ "Центр занятости населения Казани" дается 60 дней.
Отметим, что ранее с предложением по реорганизации центров выступило Министерство труда, занятости и социальной защиты региона.
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