Правительство Татарстана одобрило реорганизацию центров занятости населения Казани

После реорганизации численность штата и основные цели центров занятости останутся прежними. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство Татарстана поддержало реорганизацию центров занятости населения Казани. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, теперь районные центры присоединят к единому городскому учреждению. После этого численность штата и основные цели центров занятости останутся прежними.

Все необходимые мероприятие по реорганизации должны быть проведены в течение 90 дней. На передачу имущества центров ГКУ "Центр занятости населения Казани" дается 60 дней.

Отметим, что ранее с предложением по реорганизации центров выступило Министерство труда, занятости и социальной защиты региона.

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