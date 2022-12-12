За сутки в Татарстане выявили 99 новых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 3,9%. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 99 новых случаев COVID-19, госпитализировали семь зараженных и выписали 53 переболевших вирусом человека. Такие цифры в понедельник, 12 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 191 550 человек, 188 386 из которых выздоровели, а 2 007 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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