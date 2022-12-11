Пытался задушить ремнем, а потом принялся бить молотком: житель Заинска признался в покушении на убийство матери

Следствие хочет, чтобы на время расследования дела мужчину отправили в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43-летний житель Заинска подозревается в покушении на убийство своей 71-летней матери. Мужчина и не отрицает свою вину в преступлении.

По версии следствия, родственники длительное время распивали алкоголь, но в какой-то момент мужчина разбушевался. Он попытался задушить собутыльницу ремнем, а потом несколько раз ударил ее молотком по голове. Когда женщина потеряла сознание, злоумышленник поджег себя и выбежал в подъезд. Там его увидели соседи, которые оказали мужчине первую помощь и вызвали экстренные службы.

Пострадавшая выжила и была госпитализирована.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на становление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в СУ СКР по Татарстану.

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