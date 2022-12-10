Коллективный иммунитет местного населения к болезни продолжает составлять 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 8 декабря в Татарстане растет число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. За минувшие сутки вирус в республике подтвердился сразу у 95 человек (до того было 90). Вместе с тем накануне был госпитализирован 41 зараженный и выписаны 104 переболевших им человек. Такие цифры в субботу, 10 декабря, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике выявили у 191 351 человека, 188 265 из которых выздоровели, а 2 007 - скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по последним данным составляет 3,9%.

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