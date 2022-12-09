Изменения в ценах произошли за неделю с 28 ноября по 5 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане продолжает дорожать бензин и дизельное топливо. Об этом говорят обновленные данные Татарстанстата.

За неделю с 28 ноября по 5 декабря бензин марки АИ-95 подорожал до 49,46 рублей за литр, а АИ-92 - до 45,96 рублей. Что касается дизельного топлива, то оно теперь стоит 53,6 рубля за литр.

=Не изменилась только стоимость бензина марок АИ-98 и выше. Они все еще стоят 60,77 рубля за литр.

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