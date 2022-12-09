Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 13:18

В Татарстане продолжает дорожать бензин и дизельное топливо

Последнее, например, теперь стоит 53,6 рубля за литр
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Изменения в ценах произошли за неделю с 28 ноября по 5 декабря.

Изменения в ценах произошли за неделю с 28 ноября по 5 декабря.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане продолжает дорожать бензин и дизельное топливо. Об этом говорят обновленные данные Татарстанстата.

За неделю с 28 ноября по 5 декабря бензин марки АИ-95 подорожал до 49,46 рублей за литр, а АИ-92 - до 45,96 рублей. Что касается дизельного топлива, то оно теперь стоит 53,6 рубля за литр.

=Не изменилась только стоимость бензина марок АИ-98 и выше. Они все еще стоят 60,77 рубля за литр.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram