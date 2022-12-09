Гидрометцентр Татарстана предупредил о метели, сильном гололеде и снежных заносах

Температура воздуха будет варьироваться от 0 до -17 градусов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане с 10 по 12 декабря значительно ухудшится погода. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В субботу, 10 декабря, выпадут сильные осадки в виде снега. В ночные часы столбики термометров покажут от -7 до -12 градусов, на востоке - до -17 градусов. Днем - от -5 до -10 градусов.

По прогнозам, 11 декабря будет мокрый снег, метель, сильный ветер до 15-20 м/с. Ночью температура составит от -5 до -10 градусов, на востоке республики - до 13 градусов холода. Днем воздух прогреется до 0 градусов, на востоке - до -8 градусов. На дорогах будут снежные заносы и сильный гололед.

В начале недели, 12 декабря, ожидается мокрый снег и ледяной дождь. Местами метель. На дорогах по-прежнему сильный гололед и снежные заносы, также сохранится сильный ветер до 15-20 м/с. Температура в дневное время будет варьироваться от 0 до -5 градусов, ночью - до 8 градусов холода.

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