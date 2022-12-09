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НовостиОбщество9 декабря 2022 6:37

Глава Татарстана Рустам Минниханов: «Надеемся на поддержку антикоррупционной политики со стороны жителей республики»

Глава Татарстана выступил с речью в Международный день борьбы с коррупцией
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Минниханов заявил о своей решимости последовательно принимать все меры для профилактики взяточничества. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Минниханов заявил о своей решимости последовательно принимать все меры для профилактики взяточничества. Фото: пресс-служба главы Татарстана

8 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. По этому случаю глава Татарстана Рустам Минниханов выступил с речью, в которой заявил о своей решимости последовательно принимать все меры для профилактики взяточничества в экономической и социальной сферах жизнедеятельности.

По словам руководителя региона, в Татарстане активно ведется просветительская работа, направленная на формирование таких ценностных ориентиров, как уважение к закону, преодоление правового нигилизма и неприятие любых форм коррупции.

- Надеемся на поддержку антикоррупционной политики со стороны жителей республики, - заявил Минниханов.

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