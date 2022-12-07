Ночью на 8 декабря в Татарстане ожидается похолодание до -28 градусов

На дорогах сохранится гололедица.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ночью на четверг, 8 декабря, и утром в Татарстане ожидается от -16 до -21 градуса, при прояснениях до -28. Днем будет теплее – от -11 до -16 градусов. Осадков и сильного ветра не прогнозируется, заранее сообщают в Гидрометцентре республики.
Похожая погода ждет местных жителей и в пятницу. Ночью будет от -12 до -17 градусов, при прояснениях до -22, днем – от -7 до -12. Местами возможен небольшой снег.
На дорогах оба дня будет гололедица.
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