Змея свернулась «в три погибели»: жителей Набережных Челнов шокировали условия содержания зверей в ТЦ

Власти города посоветовали местным жителям обратиться в прокуратуру или Роспотребназор Татарстана. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Жителей Набережных Челнов шокировали условия содержания зверей в трогательном зоопарке, который находится в торговом центре на проспекте Чулман. Жалобы появились в одной из местных групп в соцсетях.

По словам автора поста, обезьян держат в клетке площадью не более одного квадратного метра, да и питона огромных размеров поместили в крошечный аквариум, из-за чего он свернулся «в три погибели». В такие условия находятся и все остальные звери, замечает горожанин.

- Зачем показывать за деньги детям страдание животных? - пишет он.

Одна из местных жительниц решила обратиться с данным вопросом в администрацию города. В ответ ей посоветовали связаться с сотрудниками торгового центра, местной прокуратуры или Роспотребнадзора Татарстана.

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