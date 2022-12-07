Директор частной школы в Набережных Челнах объяснил, зачем им памятник Сталину

Руководителем заведения является Максим Евтешин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Директор частной школы в Набережных Челнах, у которой появилась скульптура Иосифа Сталина, объяснил, для чего именно ими был установлен такой памятник. По словам Максима Евтешина, современным подросткам стоит знать несколько фактов из биографии революционера.

- Таким, как ежегодное снижение розничных цен, строительство первой в мире атомной электростанции и обретение нашей страной ядерного оружия, предоставление государством бесплатных квартир, бесплатное образование, медицина и так далее, - приводит слова Евтешина «Газета.Ru».

Напомним, официально скульптура пока не открыта. Это планируется сделать весной 2023 года.

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