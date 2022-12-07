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НовостиОбщество7 декабря 2022 5:53

Директор частной школы в Набережных Челнах объяснил, зачем им памятник Сталину

По его словам, современным подросткам стоит знать несколько фактов из биографии революционера.
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Руководителем заведения является Максим Евтешин.

Руководителем заведения является Максим Евтешин.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Директор частной школы в Набережных Челнах, у которой появилась скульптура Иосифа Сталина, объяснил, для чего именно ими был установлен такой памятник. По словам Максима Евтешина, современным подросткам стоит знать несколько фактов из биографии революционера.

- Таким, как ежегодное снижение розничных цен, строительство первой в мире атомной электростанции и обретение нашей страной ядерного оружия, предоставление государством бесплатных квартир, бесплатное образование, медицина и так далее, - приводит слова Евтешина «Газета.Ru».

Напомним, официально скульптура пока не открыта. Это планируется сделать весной 2023 года.

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