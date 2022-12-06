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НовостиЗдоровье6 декабря 2022 10:46

Число случаев COVID-19 в Татарстане перевалило за 191 тысячу

Коллективный иммунитет местных жителей продолжает находиться на отметке в 3,9%
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
За последние сутки болезнь в регионе подтвердилась еще у 81 человека.

За последние сутки болезнь в регионе подтвердилась еще у 81 человека.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 81 новый случай COVID-19, госпитализировали 37 зараженных и выписали 78 переболевших вирусом человек. Такие цифры во вторник, 6 декабря, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился уже у 190 001 человека, 187 930 из которых выздоровели, а 2 007 – скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19.

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