В 2022 году на дорожные работы в Татарстане потратили более 193 миллиардов рублей

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» региону в этот раз выделили 10,1 миллиарда рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, что в 2022 году на дорожные работы в Татарстане было потрачено более 193 миллиардов рублей. Большая часть этой суммы - 126,5 миллиарда - была выделена по федеральным проектам, а оставшиеся 67,5 миллиарда - по программам дорожных работ. Такие цифры журналистам назвал замглавы Минтранспорта республики Артем Чукин.

За год в регионе привели в порядок 630 километров дорог местного значения, 443 километров дорог регионального значения и 120 километров дорог в населенных пунктах.

Отметим, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Татарстану было выделено 10,1 миллиарда рублей, на которые удалось отремонтировать 170 километров дорог.

Вместе с тем в республике стартовал проект по приведению дорог и мостов в нормативное состояние. На эти цели выделили 1,8 миллиарда рублей. На данный момент 16 из 27 мостов готовы ввести в эксплуатацию, а оставшиеся работы перенесут на 2023 год.

Напомним, ранее сообщалось, что на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в регионе будет направлено 11,2 миллиарда рублей.

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