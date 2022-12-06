В ночном пожаре в Звениговском районе Марий Эл погибли пожилая женщина и ее сын

Трагедия случилась на улице Госпитальная в поселке городского типа Красногорский. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Посреди ночи – около 2:36 – в понедельник, 5 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Красногорский в Звениговском районе. Горел жилой дом на улице Госпитальная.

После того, как огонь был потушен, в доме обнаружили тела 83-летней женщины и 54-летнего мужчины. По предварительным данным, это мать и сын, которые проживали вдвоем. Причиной произошедшей с ними трагедии могло стать короткое замыкание электрической проводки.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которое будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном управлении СКР по Марий Эл.

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