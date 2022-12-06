Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 декабря 2022 9:28

В ночном пожаре в Звениговском районе Марий Эл погибли пожилая женщина и ее сын

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Трагедия случилась на улице Госпитальная в поселке городского типа Красногорский. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Трагедия случилась на улице Госпитальная в поселке городского типа Красногорский. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Посреди ночи – около 2:36 – в понедельник, 5 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Красногорский в Звениговском районе. Горел жилой дом на улице Госпитальная.

После того, как огонь был потушен, в доме обнаружили тела 83-летней женщины и 54-летнего мужчины. По предварительным данным, это мать и сын, которые проживали вдвоем. Причиной произошедшей с ними трагедии могло стать короткое замыкание электрической проводки.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которое будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном управлении СКР по Марий Эл.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram