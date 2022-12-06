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НовостиОбщество6 декабря 2022 8:43

В Набережных Челнах рядом со школой установили бронзовый памятник Сталина

Его открытие запланировано на весну 2023 года
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам директора школы Максима Евешина, Иосиф Сталин стал локомотивом индустриализации России.

По словам директора школы Максима Евешина, Иосиф Сталин стал локомотивом индустриализации России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах возле частной школы в 25 комплексе завершают работы по монтажу скульптуры революционера Иосифа Сталина. Ее открытие запланировано на весну 2023 года, сообщают «Челнинские известия».

По словам директора школы Максима Евешина, которые приводит издание, Сталин стал локомотивом индустриализации России. Это получилось благодаря его стратегии планомерного и всестороннего развития образовательной системы в СССР.

Отметим, данная школа занимается обучением детей младшего школьного возраста.

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