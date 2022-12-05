В результате выезда на встречку в Татарстане погиб молодой водитель

Авария произошла на 70 километре автодороги «Казань – Оренбург». Фото: ГИБДД Татарстана

Около 10:20 в воскресенье, 4 декабря, на 70 километре автодороги «Казань – Оренбург» в Лаишевском районе столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Volkswagen. По предварительным данным, 29-летний водитель отечественной легковушки на высокой скорости выехал на встречку в зоне действия знака «Обгон запрещен». Удар был такой силы, что иномарка опрокинулась в кювет.

В итоге водитель «Лады» скончался на месте, а водитель Volkswagen с травмами был госпитализирован в больницу, сообщают в ГИБДД Татарстана.

По предварительным данным, легковушка ехала с превышением скорости. Фото: ГИБДД Татарстана

Водитель Volkswagen с травмами был госпитализирован в больницу. Фото: ГИБДД Татарстана

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