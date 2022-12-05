«Начали отказывать руки и ноги»: как в Татарстане спасли мужчину с воспалительным поражением позвоночника

Еще немного и все могло закончится инвалидностью и даже смертью. Фото: БСМП Набережных Челнов

Когда у жителя Набережных Челнов 41-летнего Дамира В. начала резко болеть спина, он подумал, что это защемление нерва, ведь такое у него уже бывало. Вот только через пару дней мужчине не стало лучше. Напротив – у него начали отказывать руки и ноги, тело буквально парализовало.

В таком состоянии пациента доставили в больницу скорой медицинской помощи города. Там-то врачи и диагностировали ему воспаление в шейном отделе позвоночника. Мужчине требовалась срочная операция. Промедление могло привести к инвалидности и даже к смерти.

- Мы санировали гной, который скопился в большом количестве в позвоночнике и сдавливал спинной мозг. Затем установили титановый протез на шейный сегмент позвоночника и зафиксировали все это пластиной, - вспоминает нейрохирург БСМП Ильфат Фатхутдинов.

Впереди Дамира ждет долгая реабилитация, но он настроен решительно.

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