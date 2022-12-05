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НовостиОбщество5 декабря 2022 11:14

В Казани внедрили системы отслеживания и снижения коррупционных рисков

Речь идет о «Контурной безопасности» и «Цифровом ревизоре»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В данное время идет процесс их опытной эксплуатации.

В данное время идет процесс их опытной эксплуатации.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Казани внедряют автоматизированные информационные системы «Контурная безопасность» и «Цифровой ревизор». В данное время идет процесс их опытной эксплуатации. Об этом на совещании заявил советник мэра города по вопросам противодействия коррупции Киям Беляев.

По его словам, система «Контурная безопасность» поможет обнаружить корыстные цели чиновников во время госзакупок в сфере градостроительства и предоставления муниципального имущества и земель. Также она способна зафиксировать предоставление близкому им кругу лиц преимуществ и льгот.

Что касается системы «Цифровой ревизор», то благодаря ей можно отследить работу районных контролеров и административных комиссий. Кроме того, подобное позволит более чем в 2,5 раза сократить время на составление протоколов.

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