До конца года в казанском поселке Мирный откроют лыжно-биатлонный комплекс

Данный комплекс относится к категории сложных объектов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый лыжно-биатлонный комплекс должен быть открыт в казанском поселке Мирный до конца 2022 года. Такое заявление на совещании 5 декабря сделал председатель Комитета физической культуры и спорта Исполкома города Линар Гарипов.

По его словам, на объекте появятся уникальная база с лыжной трассой, стрельбище на 40 коридоров, трибуны и вакс-кабины. Лыжники смогут попробовать свои силы на пяти дистанциях с различной протяженностью.

Специалисты замечают, что лыжно-биатлонный комплекс в поселке Мирный относится к категории сложных объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледовые катки 2022-2023 в Казани: дата открытия, расписание, цены на билеты

Где покататься на катке в Казани 2022-2023, подробное расписание, цена проката коньков (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram