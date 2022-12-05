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НовостиОбщество5 декабря 2022 11:00

До конца года в казанском поселке Мирный откроют лыжно-биатлонный комплекс

Там спортсмены смогут попробовать свои силы на пяти дистанциях с различной протяженностью
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Данный комплекс относится к категории сложных объектов.

Данный комплекс относится к категории сложных объектов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый лыжно-биатлонный комплекс должен быть открыт в казанском поселке Мирный до конца 2022 года. Такое заявление на совещании 5 декабря сделал председатель Комитета физической культуры и спорта Исполкома города Линар Гарипов.

По его словам, на объекте появятся уникальная база с лыжной трассой, стрельбище на 40 коридоров, трибуны и вакс-кабины. Лыжники смогут попробовать свои силы на пяти дистанциях с различной протяженностью.

Специалисты замечают, что лыжно-биатлонный комплекс в поселке Мирный относится к категории сложных объектов.

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