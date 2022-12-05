Прокуратура Казани проводит проверку после отравления газом женщины и новорожденного ребенка

Пострадавшему ребенку потребовалась госпитализация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По факту отравления угарным газом новорожденной девочки и 30-летней женщины в Казани проводится прокурорская проверка. Напомним, ЧП произошло около 22:57 в воскресенье, 4 декабря, в одной из квартир дома №5 по улице Парковая. Пострадавшему ребенку потребовалась госпитализация.

- На данный момент совместно со специалистами проверяется соблюдение требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования, - сообщают в надзорном ведомстве города.

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